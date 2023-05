Elden Ring, Senzaluce a lezione dai modder: disponibile l'espansione fan made Resurrection

Con FromSoftware impegnata a promuovere Armored Core 6 con un il primo video gameplay, la scena dei modder di Elden Ring sforna Resurrection, una nuova espansione fan made che promette di ampliare il perimetro ludico del già enorme GDR open world degli autori di Dark Souls, Sekiro e Bloodborne.

Costruita sulla struttura di Elden Ring Reforged, la mod Resurrection apporta tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte all'impianto di gioco per rendere più immersivi i combattimenti del Senzaluce.

Gli interventi compiuti dallo sviluppatore amatoriale Valthryn spaziano dalle meccaniche di deflessione degli attacchi nemici con scudi e armi di piccole dimensioni alla riformulazione del sistema di gestione dei talismani. Il modder si è poi premurato di riequilibrare le armature e di bilanciare gran parte degli incantesimi.

Nelle ricche note della mod spicca poi il passaggio in cui lo sviluppatore descrive le aggiunte apportate nelle opzioni personalizzabili per la telecamera e le meccaniche di gioco, anche qui con tante ottimizzazioni al sistema di combattimento.

Qualora foste interessati, potete scaricare Elden Ring Resurrection su NexusMods (trovate il link in calce alla notizia). Se siete alla ricerca di nuove espansioni fan made per ampliare i contenuti dell'Interregno, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla titanica mod Convergence di Elden Ring appena entrata in Alpha testing su PC e anch'essa disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods.