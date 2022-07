Elden Ring: i Senzaluce hanno una particolare predilezione per Ranni, svelano i trofei

Le statistiche degli achievement di Elden Ring hanno svelato già diverse curiosità sui Senzaluce che hanno affrontato il proprio viaggio nell'Interregno. Ad esempio, sappiamo che poco più di un terzo dei giocatori è riuscito ad arrivare ai titoli di coda, sedendosi sul Trono Ancestrale o portando a termine uno dei finali alternativi del titolo.

Una particolarità davvero insolita che gli achievement di Steam di Elden Ring hanno mostrato, è che i giocatori sembrano più propensi ad ottenere un finale particolarmente complesso anziché arrivare a sedersi semplicemente sul Trono Ancestrale, come sarebbe generalmente più plausibile fare (il resto dell'articolo conterrà spoiler sui finali di Elden Ring).

Come testimonia lo screenshot che vi abbiamo riportato più in basso, i giocatori si sono dimostrati più inclini ad aiutare Ranni la Strega a dare il via all'Età delle Stelle, anziché prendere semplicemente possesso del Trono Ancestrale una volta avuta la meglio su Radagon e la Belva Ancestrale. L'utente reddit che ha riportato la curiosità ha scherzosamente etichettato la community di Elden Ring con il termine "simp", a causa dell'attaccamento che i Senzaluce hanno manifestato nei confronti della misteriosa strega che incontriamo tra le guglie del maniero cariano, e che richiede che portiamo a termine una lunga quest per ottenere il suo finale.

La comunità del gioco continua intanto a fare scoperte sul mondo di gioco ideato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, come quello riguardante l'inconfessabile segreto dei Gargoyle di Elden Ring.