Elden Ring, i Senzaluce fanno progressi: statistiche di completamento aggiornate su Steam

A tre settimane dal lancio di Elden Ring, i giocatori iniziano a fare progressi e migliorare le loro abilità. Dalle iniziali statistiche di completamento di Elden Ring su Steam era emerso che soltanto il 55,6% degli acquirenti del titolo From Software aveva battuto il primo vero boss.

Con il passare del tempo, sempre più utenti si sono cimentati con le ardue sfide dell'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki, arrivando finalmente a sconfiggere il primo grande ostacolo dell'avventura rappresentato da Godrick, Araldo del Frammento: ora è il 61,5% degli utenti ad aver sbloccato il relativo trofeo per aver superato quest'ardua sfida iniziale. Migliorano anche le statistiche relative a Margit il Presagio Implacabile, boss intermedio situato nei Bastioni di Grantempesta: se prima infatti il 67,2% dei fan aveva superato la sfida, adesso il dato è salito a 70,8%.

Una crescita magari non troppo significativa, con tanti giocatori che potrebbero anche aver abbandonato anzitempo l'opera a causa delle sue difficoltà, ma senza dubbio si tratta di un primo progresso rispetto alle statistiche iniziali. Per molti in ogni caso il titolo From Software potrebbe dare effettivamente molto filo da torcere, per questo sono già arrivate le prime mod che cambiano il livello di sfida di Elden Ring rendendolo così più accessibile per tutti, almeno su PC.