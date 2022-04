Elden Ring, Senzaluce sempre più rapidi: speedrun in meno di 7 minuti, nuovo record

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti proposti dall'aggiornamento 1.04 di Elden Ring, la community dei Senzaluce può festeggiare un nuovo traguardo.

Gli sforzi congiunti degli speedrunner hanno infatti portato al raggiungimento di un nuovo record mondiale relativo all'opera di casa FromSoftware. Il videogiocatore attivo su YouTube come "Seeker TV" ha infatti messo a segno un nuovo record del mondo, completando Elden Ring in meno di sette minuti. Nello specifico, lo speedrunner è riuscito a raggiungere i titoli di coda dell'Action RPG in soli 6 minuti e 38 secondi. Un traguardo decisamente notevole, che tuttavia il Senzlauce mira a migliorare ulteriormente.

Come potete verificare nel video dedicato alla run, che trovate direttamente in apertura a questa news, il giocatore è andato incontro ad una morte del proprio personaggio nel corso della partita. Una circostanza che ovviamente gli ha fatto perdere secondi preziosi. Di conseguenza, Seeker TV sta ora puntando al raggiungimento di un nuovo traguardo, con un completamento di Elden Ring che si attesti questa volta al di sotto dei 6 minuti e 30 secondi.



In attesa di rivedere lo speedrunner in azione, ricordiamo che questa mattina il multiplayer di Elden Ring non funziona, a causa delle necessità imposte dall'implementazione del nuovo aggiornamento.