Elden Ring è il settimo gioco con più giocatori in contemporanea di sempre su Steam

Sono passate poche ore dal lancio di Elden Ring, il gioco di FromSoftware è il titolo più giocato su Steam battendo Lost ARK ma non solo perchè Elden Ring è diventato anche il settimo gioco con più giocatori in contemporanea di sempre sulla piattaforma Valve.

Come riportato da SteamDB, il gioco ha registrato un picco di 764,835 utenti attivi nelle prime 24 ore, entrando così direttamente al settimo posto della Top 10 dei giochi più giocati di sempre. Prima di lui solamente New World, Cyberpunk 2077, DOTA 2, Counter-Strike Global Offensive Lost ARK e PUBG Battlegrounds, quest'ultimo con oltre 3.5 milioni di giocatori raggiunti al suo picco massimo.

Nel momento in cui scriviamo Elden Ring è il gioco più giocato su Steam e uno dei più visti su Twitch con numeri raddoppiati rispetto ai precedenti giochi di FromSoftware come Dark Souls III e Sekiro Shadows Die Twice.

Elden Ring è un successo, la community ha premiato il gioco di Miyazaki con una accoglienza estremamente calorosa, presto scopriremo come sono andate le vendite al day one ma anche questi dati dovrebbero essere molto positivi. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo invece alla nostra recensione di Elden Ring con le prime impressioni, in attesa del giudizio completo di voto.