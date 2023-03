Elden Ring, la nuova sfida di Let Me Solo Her è follia: tutti i nemici sono Malenia

Ricordate Let Me Solo Her? Si tratta del generosissimo giocatore di Elden Ring che ha aiutato decine e decine di Senzaluce ad eliminare uno dei boss più difficili del soulslike. Dopo aver sconfitto 1.000 volte Malenia e annunciato il suo ritiro, il giocatore ha deciso di imbarcarsi in una sfida particolarmente complessa.

La folle impresa di Let Me Solo Her prevede l'utilizzo di una mod nella versione PC di Elden Ring che sostituisce qualsiasi nemico minore o boss con Malenia. Sì, avete capito benissimo: il giocatore ha provato in diretta su YouTube a completare l'intero titolo FromSoftware sconfiggendo una quantità spropositata di Malenia, il tutto senza investire le Rune accumulate per potenziare il vigore. Sembra quasi inutile aggiungere che l'assetto con cui l'utente ha provato a completare l'ardua missione è sempre il solito: un paio di mutandoni di pezza, il cappello da samurai e la doppia katana.

Come potete facilmente intuire, la sfida è stata completata con successo e nel video che trovate in apertura della notizia è possibile rivedere l'intera run che, in poco meno di due ore e mezza, vede il giocatore affrontare un numero di boss che avrebbe messo in crisi qualsiasi appassionato di soulslike.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che qualcuno ha completato Elden Ring senza mai camminare.