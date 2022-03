Elden Ring, parte la sfida speedrun: fan completa il gioco in meno di 3 ore senza morire

Elden Ring è disponibile da pochi giorni ma c'è già chi, tra i fan di speedrun, sta facendo a gara per finire il GDR soulslike di FromSoftware nel minor tempo possibile. L'attuale detentore del record di completamento di Elden Ring è "Niko Bellic", uno youtuber riuscito a diventare Lord Ancestrale in meno di tre ore!

Lo speedrunner 'professionista' ha dato sfoggio delle sue capacità e lanciato un guanto di sfida agli altri creatori di contenuti mostrando in video l'intera sessione di gioco che l'ha visto protagonista come Senzaluce di Elden Ring. Completata velocemente la fase di creazione del personaggio, optando per la classe Vagabondo, lo youtuber è riuscito a raggiungere i titoli di coda in appena 2 ore e 35 minuti.

Molteplici fattori hanno contribuito all'impresa compiuta da 'Niko Bellic', dalla celerità con cui è riuscito a raggiungere le aree degli scontri con i boss all'eccezionale tempismo dimostrato nel combattere contro le creature più arcigne dell'Interregno. Non avendo patito sconfitte per tutta la durata della partita, lo youtuber è riuscito a segnare l'ancor più incredibile record "Speedrun No Death".

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate l'intera sequenza di due ore e mezza dello speedrunner, con tutti i passaggi compiuti dal creatore di contenuti per fissare il nuovo record mondiale di "Speedrun No Death" di Elden Ring. Se state esplorando l'Interregno, o se intendete farlo a breve, vi consigliamo di non guardare il filmato in questione per non incappare in fastidiosi spoiler sui luoghi da visitare e sui boss da affrontare per completare la campagna principale e finire la storia di Elden Ring.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione finale con voto di Elden Ring.