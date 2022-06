Elden Ring e la sfida degli speedrunner: due record mondiali in un solo giorno

Le numerose insidie dell'Interregno di Elden Ring non sembrano destinate a fermare la costante ascesa di nuovi record del mondo messi a segno dagli appassionati di speedrun.

Nell'arco di un solo giorno, infatti, due videogiocatori si sono contesi all'ultimo secondo la conquista del primato. Nello specifico, lo speedrunner Ri-Su ha potuto recentemente festeggiare il completamento di Elden Ring entro 23 minuti e 8 secondi. Con tale risultato, il giocatore aveva messo a segno un nuovo record del mondo per il titolo FromSoftware, ma i festeggiamenti sono durati solamente poche ore.

Nel corso della medesima giornata, infatti, un altro speedrunner ha incalzato Ri-Su, sottraendogli il titolo di Senzaluce più rapido dell'Interregno. Nella sua run, lo streamer Muftaay ha infatti avuto bisogno di 22 minuti e 52 secondi soltanto per completare il suo viaggio in Elden Ring! Con questo risultato, lo speedrunner ha migliorato il risultato del collega, rivendicando per sé il record del mondo. A fare la differenza, solamente 16 secondi, per una sfida che si preannuncia con tutta probabilità ancora molto agguerrita. Direttamente in calce a questa news, potete visionare la replica dell'impresa di Muftaay.



Per tutti i giocatori desiderosi di scoprire - con tutta calma - i segreti dell'Action RPG, ricordiamo che è ora possibile pre-ordinare la guida ufficiale di Elden Ring, suddivisa in due grandi volumi da collezione.