Elden Ring Shadow of the Erdtree: FromSoftware annuncia l'espansione!

Giusto in tempo per il primo anniversario di Elden Ring, FromSoftware sorprende i fan con l'annuncio ufficiale di Shadow of the Erdtree, la tanto attesa espansione dell'Action RPG!

Completamente a sorpresa, la software house giapponese ha infatti deciso di deliziare la mattinata dei Senzaluce con il reveal del nuovo contenuto. Nel momento in cui scriviamo le informazioni disponibili sono davvero pochissime. Come potete verificare in calce, Yasuhiro Kitao, producer di FromSoftware, ha svelato logo e titolo dell'espansione con un semplice Tweet, confermandone il titolo Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Da Bandai Namco, sono poi arrivate alcune sintetiche informazioni aggiuntive, che invitano il pubblico ad attendere ulteriori dettagli su questo nuovo viaggio dei Senzaluce. "Sorgi, Senzaluce - scrive il publisher - e percorriamo insieme un nuovo cammino. L'espansione Shadow of the Erdtree, in arrivo in Elden Ring, è attualmente in sviluppo. Speriamo che tu non veda l'ora di vivere nuove avventure nell'Interregno". A corredare l'annuncio, se non altro, è arrivata una prima key art relativa all'espansione dell'open-world di FromSoftware. Per il momento, nessun dettaglio su quella che potrebbe essere la finestra di lancio dell'espansione di Elden Ring, più volte richiesta a gran voce dal pubblico degli appassionati. Per saperne di più, non resta che attendere il prossimo grande evento videoludico, con il palco dell'E3 2023 che potrebbe rivelarsi il palco giusto per un reveal in grande stile.