Elden Ring Shadow of the Erdtree, sarà questa l'ambientazione del DLC? Spunta un rumor

Mentre i movimenti su Steam Database lasciano sperare nella presenza di Elden Ring Shadow of the Erdtree ai The Game Awards, un nuovo rumor prende piede online riguardo alla possibile ambientazione del DLC dell'action-RPG open world curato da FromSoftware.

Il rumor proviene dalle pagine di 4chan, dunque vi invitiamo sin da subito a prendere con estrema cautela quanto riportato. Le indiscrezioni giungono da un sedicente membro di una compagnia di outsourcing ingaggiata da FromSoftware per lavorare all'espansione.

Stando a quanto riportato, Shadow of Erdtree è una combinazione di quelle che originariamente dovevano essere due espansioni, un'operazione che FromSoftware ha già compiuto con Bloodborne in passato. L'intero mondo di gioco è duplicato come se fosse uno Shadow Realm, o come un Mondo Oscuro di un capitolo di The Legend of Zelda 2D. È possibile accedervi in diversi punti della mappa dell'Interregno.

Il mondo oscuro di Elden Ring è fratturato e frammentato e ogni zona è parzialmente separata l'una dall'altra. Ognuna di queste aree presenterà il tipico design ampio e tentacolare che già abbiamo apprezzato nel gioco base. Qui l'Albero Madre appare diverso e il cielo è più scuro. Il rumor parla anche di un cambiamento che coinvolge l'intero mondo di gioco, con delle variazioni simili a quelle apportate in Dark Souls 2 Scholar of the First Sin in cui i nemici e gli oggetti del gioco sono stati spostati, nuovi nemici vengono posizionati e nuove entità esistono in condizioni di gioco inedite. L'espansione viene definita come "Elden Ring Part 2", ed il quantitativo di contenuti originali introdotti al suo interno equivalgono all'intero Bloodborne inserito all'interno dell'open world di Hidetaka Miyazaki.

Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha invece paragonato Elden Ring Shadow of the Erdtree direttamente a Bloodborne The Old Hunters, l'acclamata espansione dell'esclusiva PlayStation che introdusse nuove ambientazioni e memorabili boss da affrontare.