Elden Ring Shadow of the Erdtree o Armored Core 6: chi uscirà per primo?

Dopo tanta attesa, FromSoftware ha annunciato ufficialmente Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'espansione del suo kolossal che tanto furore ha fatto nel corso del 2022. Elden Ring è destinato dunque a divenire ancora più grande, sebbene al momento non è chiaro quando il DLC verrà pubblicato.

Non bisogna inoltre dimenticare che la compagnia nipponica ha in lavorazione anche Armored Core 6 Fires of Rubicon, che riporterà in scena la serie nel corso del 2023 dopo 10 anni di assenza. Anche nel caso di Armored Core 6 ancora non c'è una data d'uscita dettagliata, tuttavia alcune possibili anticipazioni arrivano da un nuovo report del portale Exputer, secondo il quale il sesto capitolo principale di Armored Core sarebbe previsto per la pubblicazione su PC e console PlayStation e Xbox in un periodo compreso tra settembre e ottobre di quest'anno.

Exputer si spinge ancora più in là soffermandosi anche sull'appena annunciato DLC di Elden Ring: secondo la testata, Shadow of the Erdtree verrà pubblicato dopo Armored Core 6, dunque se davvero andrà così significa che l'espansione arriverà a fine 2023 nella migliore delle ipotesi, se non addirittura nel 2024 nel peggiore dei casi. E' bene in ogni caso specificare che si tratta di un report senza conferme ufficiali, con lo stesso Exputer che non cita alcun tipo di fonte dalla quale avrebbe preso le sue informazioni. Quanto emerso su entrambi i giochi va dunque preso con il benefico del dubbio, in attesa di scoprire quali sono i piani di FromSoftware e del publisher Bandai Namco con i prossimi esponenti delle due IP.

In ogni caso l'attesa per il DLC di Elden Ring è già schizzata alle stelle: il tweet di Elden Ring Shadow of the Erdtree ha generato 17 milioni di visualizzazioni poche ore dopo l'annuncio ufficiale, per poi toccare oltre 33 milioni di visite nel momento in cui scriviamo.