Elden Ring Shadow of the Erdtree avrà boss opzionali ardui quanto Malenia

Contestualmente alla presentazione di Shadow of the Erdrree, primo e finora unico DLC programmato per Elden Ring, Hidetaka Miyazaki ha concesso un'intervista a IGN USA per rivelare maggiori dettagli sulla prossima grande avventura che i giocatori saranno chiamati ad affrontare. Tra gli argomenti toccati c'è stato anche quello il livello di sfida.

Durante la chiacchierata in esclusiva con Mitchell Saltzman, il discorso ha toccato anche uno degli temi più ricorrenti tra gli appassionati di souls, ovvero la difficoltà. A tal proposito Miyazaki ha innanzitutto rivelato che in Shadow of the Erdtree i giocatori "troveranno dei boss opzionali bilanciati in maniera simile a Malenia", un nome che potrebbe riportare alla mente ricordi parecchio dolorosi. La notizia non troverà impreparati i fan più agguerriti di una saga che ha storicamente stipato alcuni dei combattimenti più ardui proprio nei DLC (Artorias, Manus, il Cavaliere della Nebbia e Sorella Friede vi ricordano qualcosa?), anzi li motiverà ancora di più, dal momento che Miyazaki-san ha parlato chiaramente di boss opzionali, al plurale.

Proseguendo sull'argomento della difficoltà, il Game Director ha inoltre precisato che Shadow of the Erdtree sarà bilanciato per offrire una sfida appagante senza tuttavia risultare eccessivamente stressante: "Vogliamo creare un'esperienza stimolante in grado di mettere alla prova i giocatori e dare loro una sensazione di soddisfazione al superamento di certe difficoltà. Tuttavia, vogliamo specificare che ci sono ancora la libertà di approccio e degli ampi margini strategici. Ciò significa che potrete affrontare immediatamente queste sfide, aggirarle trovando un'altra strada o tornarci dopo quando siete pronti".

Siete pronti ad un nuovo combattimento in stile Malenia? Provate a non pensarci guardando il trailer di Shadow of the Erdtree che abbiamo doppiato in italiano.