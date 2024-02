Elden Ring Shadow of the Erdtree: bonus preorder e contenuti delle edizioni speciali

Con il primo, spettacolare video gameplay di Elden Ring Shadow of the Erdtree si apre ufficialmente la fase dei preordini dell'espansione del kolossal ruolistico di FromSoftware, con tanto di dettagli sulle nuove edizioni speciali che accompagneranno il lancio del DLC su PC e console.

Descritta come la più grande espansione che sia mai stata realizzata dagli autori della serie di Dark Souls, Shadow of the Erdtree amplierà sensibilmente il perimetro dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di Elden Ring per condurci nelle Terre delle Ombre, una nuova, enorme regione da esplorare per vivere un'avventura piena di misteri e pericoli.

Diamo quindi uno sguardo alle diverse edizioni previste da Bandai Namco, come pure ai bonus per i preordini e ai contenuti dei bundle speciali:

Edizioni Base

Elden Ring Shadow of the Erdtree – la versione standard dell’espansione, disponibile in digitale per tutte le piattaforme.

Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition – Bundle pacchettizzato speciale che include Elden Ring (su disco) e l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree (in digitale); Le versioni fisiche retail sono disponibili solamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S; Disponibile in digitale per tutte le piattaforme.

Edizioni Premium

Premium Bundle – che include l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree e contiene un artbook digitale e la colonna sonora digitale (solo dell’espansione). Disponibile in digitale per tutte le piattaforme.

Deluxe Edition – include il gioco Elden Ring base, l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree, e contiene l’artbook digitale e la colonna sonora digitale del gioco base e dell’espansione. Disponibile in digitale per tutte le piattaforme.

Collector’s Edition (in quantità limitate)

Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition – include un codice della piattaforma selezionata per l’espansione (in digitale) Elden Ring Shadow of the Erdtree e contiene una statua (46cm) di “Messmer l’Impalatore,” l’artbook fisico da 40 pagine con copertina rigida e la colonna sonora in digitale. Le quantità della Collector’s Edition di Elden Ring Shadow of the Erdtree sono limitate.

Merchandise esclusivo (quantità limitate)

Disponibile solamente sul Bandai Namco Entertainment Store in quantità limitate, è disponibile ora per la prenotazione l’Elmo di Messmer l’Impalatore di Elden Ring Shadow of the Erdtree. Questo oggetto esclusivo include un pezzo da esposizione unico nel suo genere realizzato per i più esigenti e distinti Senzaluce. Questa elaborata replica dell’imponente Messmer l’Impalatore è realizzata con dettagli precisi e viene fornita con un certificato di autenticità numerato. L’oggetto è disponibile solo fino a esaurimento scorte e verrà spedito in concomitanza con il lancio dell’espansione il 21 giugno. Questo è solo un oggetto collezionabile e non include alcun contenuto di gioco.

In calce alla notizia trovate la galleria multimediale con tutte le immagini che accompagnano il primo gameplay di Elden Ring Shadow of the Erdtree, il cui lancio è previsto per il 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox.