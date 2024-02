Elden Ring Shadow of the Erdtree: chi è Messmer l'Impalatore?

I fan hanno dovuto pazientare a lungo, ma adesso Elden Ring Shadow of the Erdtree ha una data d'uscita, confermata durante il gameplay trailer che ci ha permesso di dare uno sguardo all'espansione e ai suoi personaggi. Tra questi troviamo Messmer l'Impalatore.

Di preciso chi è Messmer l'Impalatore nel DLC di Elden Ring? Alcuni particolari potete già scoprirli attraverso la nostra anteprima di Elden Ring Shadow of the Erdtree, con un passaggio incentrato proprio sull'oscura figura vista nel trailer. Messmer sembra porsi tra i principali antagonisti di Shadow of the Erdtree nonché protettore del culto della Volontà Superiore e, stando ai dettagli emersi dal filmato diffuso da FromSoftware, quali ad esempio le parole pronunciate, l'iniziale del suo nome e i tratti generali, potrebbe essere uno figlio segreto di Marika e Radagon.

Per quanto riguarda invece il suo scopo, l'obiettivo di Messmer potrebbe essere l'annientamento di ogni nemico dell'Ordine Aureo e, forse, anche la distruzione dell'Albero Sacro di Miquella. Il suo occhio sinistro, inoltre, sembra sigillato proprio come nel caso di Melina, considerata un'altra erede di Marika. Maggiori approfondimenti sul personaggio e sulla narrativa del DLC di Elden Ring dovrebbero in ogni caso arrivare attraverso ulteriori trailer e precisazioni da parte di FromSoftware, in attesa dell'uscita dell'espansione prevista per il 21 giugno 2024.