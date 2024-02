Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector's Edition - aperti i preordini su Amazon

Eravate in attesa dell'apertura dei preordini anche su Amazon Italia della ricchissima Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Veloci allora, i preordini sono attivi e le scorte ovviamente sono limitate, potrebbero terminare in pochissimi minuti.

Di seguito i link per preordinare la Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree al prezzo di 249,99 euro per PS5, Xbox Series X e PC con spedizione gratuita e garanzia totale di Amazon per 24 mesi dalla data di consegna:

Questa Edizione limitata del gioco include (oltre al bonus preordine "Il gesto bonus Anello di Miquella"):

Il codice per l'espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree

Una statuetta da 46 cm di "Messmer l'impalatore", uno dei boss principali di Shadow of the Erdtree

Un artbook con copertina rigida da 40 pagine

Un codice download per la colonna sonora originale

In tutti gli store dove è apparsa è già esaurita e, una volta terminate tutte le copie, acquistarla al prezzo di listino sarà assolutamente impossibile.

Se invece siete interessati a preordinare su Amazon Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, l'edizione fisica che include il gioco base e l'espansione, vi ricordiamo che è preordinabile a questi link al prezzo di 79,99 euro sempre con data di uscita prevista per il 21 giugno: PS5 - Xbox Series X