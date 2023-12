Elden Ring Shadow of the Erdtree come Bloodborne The Old Hunters, ma quando esce?

Nonostante sia passato quasi un anno dal suo annuncio ufficiale, Elden Ring Shadow of the Erdtree non ha ancora una data d'uscita e FromSoftware continua a non sbottonarsi nemmeno su una generica finestra di lancio. Ma l'attesissima espansione di Elden Ring già da ora sembra promettere grandi cose per i fan.

Parlando ai microfoni del portale giapponese Game Watch, il lead producer Yasuhiro Kitao ha infatti paragonato Shadow of the Erdtree a The Old Hunters, l'acclamata espansione di Bloodborne che tanto successo ottenne tra critica e pubblico al momento della sua pubblicazione nel novembre del 2015. "Proprio come il DLC di Bloodborne, anche quello di Elden Ring offrirà nuove battaglie e personaggi inediti, dunque restate sintonizzati per scoprire tutte le novità", afferma Kitao citando The Old Hunters.

Il problema però è che l'espansione di Elden Ring non sembra vicina al suo esordio sul mercato: il lead producer ha infatti dichiarato che attualmente l'uscita di Shadow of the Erdtree è ancora lontana, tuttavia lo sviluppo sta procedendo per il verso giusto e senza intoppi. In precedenza Elden Ring ha ricevuto aggiornamenti sospetti su SteamDB che potrebbero lasciar intendere l'arrivo di novità a breve sull'espansione: chissà se ai The Game Awards 2023 FromSoftware non riservi qualche gradita sorpresa ai fan.