Elden Ring Shadow of the Erdtree: che cos'è la Terra delle Ombre?

Con la pubblicazione del primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree abbiamo scoperto dell’esistenza della Terra delle Ombre, una nuova area che farà da sfondo alla prossima avventura del Senzaluce.

Si tratta di un’area slegata rispetto alla mappa dell’Interregno che abbiamo esplorato nel corso della storia principale di Elden Ring. La Terra delle Ombre è una regione il cui nome deriva dal fatto che è coperta dall’ombra dell’Albero Madre, che rende impossibile vederla ai comuni mortali. Sarà infatti Miquella a condurci in questo luogo misterioso in cui Marika è stata vista per la prima volta in assoluto.

Per quello che riguarda l’accesso alla Terra delle Ombre, questo è situato proprio sotto l’arena in cui avete sconfitto il boss Mohg Signore del Sangue. Come ben ricorderete, in fondo alla stanza vi è una sfera da cui fuoriescono alcune braccia: è proprio questo strano oggetto che funge da portale per la Terra delle Ombre. Questo significa che, come accennato sopra, la nuova mappa non è direttamente accessibile da un qualche luogo dell’Interregno ad eccezione del portale. Una volta raggiunta la Terra delle Ombre, potrete spostarvi dalla nuova alla vecchia mappa tramite il sistema di viaggio rapido già noto ai giocatori di Elden Ring.

Se invece vi state chiedendo quali siano le dimensioni della nuova porzione della mappa, questa dovrebbe corrispondere a quelle di Sepolcride. A dichiararlo è stato lo stesso Hidetaka Miyazaki, che nel corso di un’intervista ha confermato che la Terra delle ombre sarà grande più o meno quanto l’area iniziale di Elden Ring e, di conseguenza, avrà un’estensione notevole.

Vi ricordiamo che Elden Ring Shadow of the Erdtree avrà boss opzionali ardui quanto Malenia, quindi anche l'espansione metterà a dura prova le abilità dei giocatori.