Elden Ring Shadow of the Erdtree: data di uscita annunciata ai Game Awards?

Di Shadow of the Erdtree, primo DLC di Elden Ring, non abbiamo più saputo nulla sin dalla pubblicazione del primo teaser a febbraio. Il gioco è sparito dai radar e FromSoftware ha concentrato tutta la comunicazione su Armored Core 6 Fires of Rubicon, uscito lo scorso mese di agosto.

Ma a quanto pare tra non molto rivedremo in azione Shadow of the Erdtree, a quanto pare infatti un trailer del gioco con annuncio della data di uscita sarebbe previsto per i The Game Awards del prossimo 8 dicembre. L'insider e leaker Gaming News + conferma poi che il DLC uscirà in inverno o all'inizio della primavera 2024, idealmente tra febbraio e marzo, un timing in linea con quello di altre pubblicazioni FromSoftware.

Lo stesso Elden Ring è stato lanciato a febbraio, ad esempio, quindi l'espansione potrebbe arrivare a due anni esatti dal debutto del gioco sul mercato. Al momento però è presto per saperne di più, Gaming News + ha un track record positivo per quanto riguarda leak e anticipazioni e dunque se quanto riportato corrisponde al vero, ne sapremo di più tra un paio di mese.

E voi cosa vi aspettate da Elden Ring Shadow of the Erdtree? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti.