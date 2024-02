Elden Ring Shadow of the Erdtree: dettagli nascosti e segreti del primo trailer

Il primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree ci porta nelle Terre delle Ombre, la nuova zona esplorabile del DLC del gioco di FromSoftware. Il video, della durata di tre minuti, nasconde anche alcuni interessanti segreti e dettagli che vale la pena approfondire...

Chi è Messmer?

Chi è quel personaggio vestito di rosso, circondato da serpenti e tra le fiamme? Lo abbiamo visto alla fine del trailer ed è ritratto anche nella statuina della Collector's Edition. Si tratta di Messmer, il suo ruolo non è chiaro, c'è chi pensa sia il boss finale di Shadow of the Erdtree ma Miyazaki si è limitato a dichiarare che il suo ruolo sarà simile a quello dei Semidei. Tra l'altro, lo avete notato? Proprio come Melina, anche Messmer sembra avere l'occhio sinistro sigillato.

Come si entra nelle Terre delle Ombre?

Nei primi secondi del trailer noterete una sorta di bozzolo rosa con il braccio di Miquella che fuoriesce da una piccola apertura. Quel pertugio è l'entrata per accedere alle Terre delle Ombre, la nuova zona esplorabile di Shadow of the Erdtree, grande quasi come Sepolcride, stando alle parole di Miyazaki.

Arti marziali e nuovo moveset

Basta guardare le sequenze in-action del trailer o lo screenshot qui sotto per rendersi conto di come il nostro Senzaluce si lanci in mosse piuttosto coreografiche tra calci volanti e acrobazie, un moveset sicuramente inedito rispetto al gioco base. Segno di come FromSoftware abbia provato ad evolvere in parte il gameplay, aggiungendo interessanti novità legate ai combattimenti.