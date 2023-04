Elden Ring Shadow of the Erdtree: DLC in sviluppo da almeno un anno, quanto sarà grande?

Nel mentre è stato accertato che il trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree emerso nei giorni scorsi si tratta di un falso, scopriamo nuove interessanti informazioni sull'attesa espansione dell'acclamato action-RPG di FromSoftware.

Tramite dettagli rivelati dal profilo Linkedin di un producer della software house giapponese apprendiamo che Shadow of the Erdtree, ad oggi l'unica espansione di Elden Ring annunciata, è in via di sviluppo da almeno un anno. I dettagli rivelati da Kenneth Chan sul suo profilo facevano inizialmente riferimento ad un progetto senza nome, che ora abbiamo scoperto essere proprio il DLC del ruolistico diretto da Hidetaka Miyazaki.

Pur non rivelando nulla di concreto su Shadow of the Erdtree, si tratta di un dettaglio che lascia ben sperare in termini di contenuti inclusi all'interno del DLC. FromSoftware non ha mai deluso da questo punto di vista, e già con Bloodborne e la serie di Dark Souls è riuscita a confezionare contenuti aggiuntivi assolutamente densi di contenuti e qualitativamente notevoli. Un minimo di un anno di sviluppo sembra implicitamente confermare che il nostro Senzaluce avrà nuovamente il suo bel da fare una volta che ci lanceremo nel DLC.

Ricordiamo che FromSoftware rimane parallelamente al lavoro su Armored Core 6 Fires of Rubicon, di cui è stata leakata la data di lancio.