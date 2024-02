Elden Ring Shadow of the Erdtree: abbiamo doppiato in italiano il primo trailer!

L'entusiasmo generato dal primo, spettacolare trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree ci ha spinti a cimentarsi in un impresa degna del Senzaluce: lo staff di Everyeye.it ha infatti doppiato in italiano le scene dell'ultimo filmato datoci in pasto da FromSoftware e Bandai Namco.

Alla nostra analisi del video di Elden Ring Shadow of the Erdtree s'accompagna perciò questo filmato che ci immerge ancor di più nelle atmosfere fantasy delle Terre delle Ombre, l'enorme area free roaming di dimensioni comparabili alla Sepolcride dell'Intermezzo che farà da sfondo alle prossime gesta compiute dagli eroi che si cimenteranno nelle sfide di questa attesissima espansione.

Prendendo spunto dalle scene immortalate nel nuovo video, abbiamo quindi doppiato il primo trailer di Shadow of the Erdtree con le voci di Ivan Morello, Antonio Dragonetti, Arianna Bertaia e La Signora Fletcher, con il montaggio affidato alle amorevoli cure di Marta Priore.

Cosa ne pensate del nostro doppiaggio in italiano del trailer dell'espansione di Elden Ring? Fatecelo sapere con un commento e, già che ci siamo, date anche un'occhiata a questo nostro approfondimento con il resoconto delle dichiarazioni rese da Hidetaka Miyazakia IGN.com: il boss di FromSoftware ha snocciolati tanti dettagli sul gameplay di Elden Ring Shadow of the Erdtree.