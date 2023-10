Elden Ring Shadow of the Erdtree: un dubbio rumor svela la data d'uscita del DLC

A distanza di qualche giorno dalla diffusione dei rumor riguardanti la possibile presenza di Elden Ring Shadow of the Erdtree ai The Game Awards 2023, spuntano altre voci di corridoio circa la data d'uscita della tanto attesa espansione del gioco FromSoftware.

L'utente X/Twitter conosciuto con lo pseudonimo Ziostorm, il cui account viene seguito da Bandai Namco UK, ha pubblicato il seguente post nel corso della serata:

"Fonti non verificate mi hanno detto che il DLC di Elden Ring verrà mostrato ai The Game Awards, dove verrà confermata come data d'uscita il 5 febbraio 2024. Le stesse fonti mi hanno fornito qualche prova per dimostrare la autenticità di queste informazioni, ma nulla di concreto. Per ora consideratelo solo un rumor."

"Va inoltre precisato che queste informazioni sono arrivate prima che Geoff Keighley pubblicasse il post della sua visita a FromSoftware e del suo viaggio in Giappone per i TGA."

Insomma, per ora è impossibile stabilire se queste voci di corridoio siano fondate o meno, ma visti i recenti avvenimenti è davvero improbabile che Elden Ring Shadow of the Erdtree manchi all'appello durante l'evento di fine anno organizzato da Geoff Keighley, momento nel quale scopriremo se la data riportata da Ziostorm sia davvero quella ufficiale.

