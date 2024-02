Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, in preordine su Amazon l'edizione fisica

Elden Ring, il GdR fantasy open world capolavoro di From Software vincitore di svariati premi tra cui "gioco dell'anno" ai Game Awards 2022, è in procinto di ricevere la sua prima e grande espansione appena annunciata, stiamo ovviamente parlando di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Siete pronti a condurre i Senzaluce in una inedita avventura con nuove armi, equipaggiamenti, magie, nemici, poteri e giganteschi boss da abbattere nell'Interregno? Shadow of the Erdtree è la più grande espansione mai crata da FromSoftware.

In questa nuova avventura ci attendono nuovi segreti sepolti da scoprire, nelle terre delle ombre sotto la guida di Miquella l'Empireo estese mappe attendono di essere esplorate in lungo e largo, disseminate da nemici aggressivi, eventi inattesi e articolati dungeon.

Per giocare questa nuova espansione è necessario il gioco base, su Amazon è già preordinabile con data di uscita fissata per il 21 giugno di quest'anno un'edizione per PS5 e Xbox Series X che include sia il gioco base del 2022 che la nuova espansione in uscita al prezzo di 79,99 euro, di seguito i link ai preordini:

Preordinando il gioco è attiva anche la promozione "prezzo minimo garantito", è quindi conveniente preordinare il gioco subito e, se subirà dei cali di prezzo prima della data di uscita, pagheremo in automatico il prezzo più basso che il titolo abbia mai avuto.

Preordinando la versione su Amazon è incluso anche "Il gesto bonus Anello di Miquella" sottoforma di contenuto scaricabile dallo store.

Su Amazon sono già attivi i link anche della ricca Collector's Edition ma questa versione non è ancora preordinabile, ovviamente ve lo segnaleremo subito appena sarà possibile, vi rimandiamo comunque ai link in attesa che i preordini siano attivi anche su Amazon per PS5, Xbox Series X e PC.