Elden Ring Shadow of the Erdtree esce anche in formato fisico?

Contestualmente all'annuncio della data di lancio di Elden Rings: Shadow of the Erdtree, FromSoftware e Bandai Namco Entertainment hanno illustrato nel dettaglio anche le modalità di distribuzione dell'espansione. Curiosi di scoprire se potrete acquistarla anche in versione retail? Siete giunti nel posto giusto.

Shadow of the Erdtree è acquistabile anche in formato fisico?

La risposta è sì, ma bisogna fare un'importante precisazione. Sono due le edizioni fisiche dedicate alla nuova espansione di Elden Ring, ma entrambe prevedono la presenza di un codice per riscattare la versione digitale di Shadow of the Erdtree.

In altre parole, l'espansione non verrà stampata su disco in nessun caso. Precisato ciò, ecco le due edizioni fisiche dedicate all'espansione:

Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition (79,99 euro): bundle esclusivo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S contenente il gioco base Elden Ring su disco e un codice per la versione digitale di Shadow of the Erdtree;

(79,99 euro): bundle esclusivo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S contenente il gioco base Elden Ring su disco e un codice per la versione digitale di Shadow of the Erdtree; Collector's Edition (249,99 euro): edizione da collezione in quantità limitate comprendente un codice per la versione digitale di Shadow of the Erdtree (PC, PlayStation o Xbox), una statua di Messmer l'Impalatore alta 46 centimetri, l'artbook fisico da 40 pagine con copertina rigida e la colonna sonora digitale.

Se invece non siete interessati al formato fisico, potete scegliere tra: la sola espansione a 39,99 euro, il Premium Bundle da 49,99 euro (include l'espansione, l'artbook digitale e la colonna sonora digitale dell'espansione) e la Deluxe Edition a 99,99 euro (comprende il gioco base, l'espansione, l'artbook digitale e la colonna sonora digitale di gioco base ed espansione).