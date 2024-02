Elden Ring Shadow of the Erdtree esce a giugno? GOTY Edition e Collector's in arrivo

billbil-kun è un fiume in piena: oggi alle 16:00 FromSoftware pubblicherà il primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree ma il famoso leaker e insider ci svela in anticipo la data di uscita e altri dettagli sull'espansione del gioco di FromSoftware.

Sebbene non sia ancora del tutto sicuro, billbil-kun afferma che Elden Ring Shadow of the Erdtree uscirà il 21 giugno 2024. Lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche due edizioni di Elden Ring:

Elden Ring Shadow of the Erdtree GOTY Edition con gioco base e DLC incluso al prezzo di 79.99 euro inoltre sembra essere prevista anche una Collector's Edition da 259.99 euro che includerà anche in questo caso il gioco base, l'espansione e dei contenuti non ancora annunciati, tra i quali presumiamo numerosi bonus fisici come statuetta, artbook, colonna sonora e altri gadget.

Al momento in ogni caso nessuna conferma e per saperne di più dovremo attendere il pomeriggio di oggi, quando Bandai Namco e FromSoftware toglieranno finalmente i veli a Elden Ring Shadow of the Erdtree, prima espansione di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, vero e proprio fenomeno del 2022 con oltre 17 milioni di copie vendute in pochissimi mesi. La fiamma dell'Interregno è pronta a riaccendersi.