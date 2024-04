Elden Ring Shadow of the Erdtree: il lato pulp dell'espansione nel rating ESRB

Mentre in rete prosegue la discussione su quale sia il miglior Souls di sempre, la rating board nordamericana ci aiuta a ingannare l'attesa per il lancio di Shadow of the Erdtree con la descrizione dei contenuti maturi dell'espansione di Elden Ring.

Oltre all'immancabile conferma del rating Mature M 17+ corrispondente al PEGI 18 europeo, la scheda ESRB di Shadow of the Erdtree riassume in maniera estremamente sintetica il viaggio intrapreso da tutti gli emuli del Senzaluce, per poi soffermarsi sugli aspetti più 'adulti' dell'odissea action ruolistica che ha fatto incetta di premi Game of the Year tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

La prima parte della scheda della rating board d'oltreoceano illustra schematicamente le attività portate avanti dagli esploratori dell'Interregno, mentre la seconda si focalizza sul percorso ludico, narrativo e contenutistico da compiere visitando le Terre delle Ombre, un'enorme area free roaming di dimensioni rapportabili a quelle di Sepolcride.

Stando a quanto sottolineato dai recensori dell'ESRB incaricati di valutare i contenuti maturi e adulti di Shadow of the Erdtree, nell'espansione di Elden Ring ci sarà spazio per "numerose raffigurazioni di sangue, con oggetti da collezione come dita e lingue mozzate. Un boss si taglia un braccio e c'è una scena in cui delle braccia mozzate sono appese al soffitto. Nel corso del gioco, un mostro umanoide viene raffigurato parzialmente nudo, con scaglie e cicatrici che ne ricoprono il seno e le regioni pelviche. La parola 'm**da' viene ripetuta in diversi dialoghi".

Il lancio dell'attesissimo DLC di Elden Ring è previsto per il 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox. Avete già dato un'occhiata al nostro video doppiato in italiano di Elden Ring Shadow of the Erdtree?

