Elden Ring Shadow of the Erdtree a febbraio 2024? Spunta un dubbio rumor

Speravamo di vedere Elden Ring Shadow of the Erdetree ai The Game Awards 2023 ma così non è stato: l'attesissima espansione di Elden Ring è ancora avvolta nel mistero e non è chiaro quando sarà disponibile. Ora però emerge in rete un nuovo rumor sul suo presunto periodo di lancio.

Dal sito di ecommerce Datablitz sarebbero infatti emerse delle immagini relative a una collaborazione tra Elden Ring e Thrustmaster, noto produttore di accessori legati al gaming. Nello specifico, Thrustmaster starebbe preparando un nuovo controller su Shadow of the Erdtree da lanciare in contemporanea con l'espansione, che sarebbe prevista per febbraio 2024 in occasione del secondo anniversario del kolossal targato FromSoftware. Non solo: Thrustmaster starebbe lavorando anche a controller basati su Malenia e Ranni che verrebbero commercializzati nel 2025 assieme ad ulteriori contenuti aggiuntivi per Elden Ring.

La pagina di Datablitz contenenti tali informazioni è stata messa offline poco dopo la pubblicazione, ma le immagini sono state poi recuperate e nuovamente diffuse su Reddit. Tuttavia appare difficile credere alle possibilità emerse da questo particolare leak, non solo perché Datablitz non ha alcun collegamento diretto con Thrustmaster, ma anche perché in merito all'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree si era espresso negli scorsi giorni il lead producer Yasuhiro Kitao spiegando che l'uscita dell'espansione è ancora lontana nonostante lo sviluppo stia procedendo bene.

Alla luce delle parole di Kitao appare davvero molto improbabile che il corposo DLC sia così vicino e possa divenire realtà già il prossimo febbraio, pertanto quanto emerso da Datablitz va assolutamente preso con tutti i dubbi del caso. E nel frattempo si continuano ad aspettare novità concrete su Shadow of the Erdtree da parte di FromSoftware...