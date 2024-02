Elden Ring Shadow of the Erdtree: il primo gameplay trailer svela la data di uscita

Abbiamo dovuto aspettare a lungo ma a ridosso del secondo anniversario di Elden Ring, FromSoftware e Bandai Namco tolgono i veli al DLC Shadow of the Erdtree, annunciato a febbraio 2023 e da allora completamente scomparso dai radar.

Come promesso, è stato pubblicato il primo gameplay teaser trailer dell'espansione Shadow of the Erdtree, un video della durata di tre minuti che ci mostra il ritorno nell'Interregno svelando parti delle location del contenuto aggiuntivo e le principali meccaniche di gameplay, che ovviamente non si discostano molto da quelle del gioco principale.

Shadow of the Erdtree è un DLC dal forte impatto narrativo e permetterà di approfondire la lore di Elden Ring, scritta, lo ricordiamo da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, serie di romanzi che ispirerà poi il fenomeno televisivo Game of Thrones.

Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 giugno 2024 (lo stesso giorno di Enotria The Last Song, per restare in tema di Souls) su PC, console PlayStation e Xbox in versione standalone o in bundle con Elden Ring Game of the Year Edition e in una speciale Collector's Edition che include una statua e altri bonus fisici e digitali.