Elden Ring Shadow of the Erdtree: guide strategiche e artbook per farsi trovare pronti

Il 21 giugno esce Shadow of the Erdtree, il primo DLC di Elden Ring. Per non farvi trovare impreparati vi proponiamo due guide strategiche ufficiali del gioco di FromSoftware e due artbook strapieni di bellissime illustrazioni sull'Interregno e sul bestiario.

Elden Ring Official Strategy Guide Vol. 1 The Lands Between

Elden Ring Official Strategy Guide, Vol. 1 63.59 euro

Volume gigantesco con copertina rigida, include oltre 100 mappe dettagliate dell'Interregno, un poster a doppia faccia e segnalibro per segnare i punti di interesse. Il libro è in lingua inglese.

Elden Ring Strategy Guide Vol. 2 Shards of the Shattering

Elden Ring Official Strategy Guide, Vol. 2 47.49 euro

Secondo volume della guida strategica ufficiale dedicato alle armi e al bestiario di Elden Ring. Si presenta con copertina rigida e include anche in questo caso un segnalibro. Il volume è in lingua inglese.

Elden Ring Official Art Book con copertina rigida

Due volumi pieni di immagini in altissima definizione delle creature di Elden Ring e degli altri personaggi e ambientazioni dell'Interregno, illustrazioni che sono vere e proprie opere d'arte. Imperdibile per gli appassionati del gioco FromSoftware.

Elden Ring: Official Art Book 1 Copertina rigida 58.05 euro

Elden Ring: Official Art Book (2) Copertina rigida 59.22 euro

Nota bene: questo articolo è acquistabile con Bonus Cultura, Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente quando venduto e spedito da Amazon: Sono esclusi prodotti di Venditori terzi del Marketplace. Il bonus è strettamente personale e può essere utilizzato esclusivamente dal suo titolare.