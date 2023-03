Elden Ring Shadow of the Erdtree: gli influencer invitati a giocare il DLC in anteprima?

Totalmente a sorpresa, ed esaudendo le pressanti richieste della community, Bandai Namco Entertainment e FromSoftware hanno finalmente annunciato Elden Ring Shadow of the Erdtree, la prima espansione del già immenso action-RPG open world diretto da Hidetaka Miyazaki.

FromSoftware non ha diffuso informazioni particolari su quello che sarà un DLC immenso secondo vecchie dichiarazioni di Lance McDonald, e la software house nipponica si è limitata a pubblicare un artwork che ha già scatenato decine di teorie sulle possibili ramificazioni narrative a cui il gioco andrà incontro. Le parole utilizzate da FromSoftware, inoltre, lasciavano intendere una data di lancio non particolarmente vicina per il DLC, ancora in piena "fase di sviluppo" presso lo studio capitanato da Miyazaki.

Nonostante questo, gli utenti hanno raccolto alcuni indizi che lasciano sperare in uno stato dei lavori già avanzato. Su reddit è stato fatto notare come alcuni influencer potrebbero essere stati invitati a provare in anteprima Elden Ring Shadow of the Erdtree. Elajjaz, ad esempio, ha cominciato a leggere una lettera di invito recapitatagli da Bandai Namco legata al gioco FromSoftware, ma ha dovuto interrompere la lettura in live, probabilmente per non infrangere degli accordi di non divulgazione con il publisher.

Tramite dei messaggi su Twitter, altri streamer particolarmente legati ai Souls e allo studio giapponese come FightinCowboy e Lobosjr hanno dimostrato di essere a conoscenza dell'annuncio del DLC prima ancora che avvenisse pubblicamente sul profilo di FromSoftware. Da ciò possiamo intuire che Bandai Namco ha contattato anticipatamente alcuni influencer per diffondere in anteprima la notizia.

Che stia davvero a significare che questi ed altri streamer potranno provare a breve il DLC, e che quindi lo stadio di sviluppo di Shadow of the Erdtree sia più avanzato del previsto? Al momento non possiamo fare altro che attendere e sperare, nel mentre Elden Ring continua a segnare numeri incredibili sui social network.