Elden Ring Shadow of the Erdtree, la key art sotto esame: cosa nasconde?

Con l'annuncio a sorpresa della prima espansione di Elden Ring, è tempo di aprire nuovamente i cancelli ai venti delle speculazioni videoludiche: cosa sappiamo del nuovo tassello dell'avventura FromSoftware?

La software house e Bandai Namco si sono limitati a confermare che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è attualmente in sviluppo, senza offrire alcun dettaglio in merito a contenuti e finestra di lancio. Tuttavia, la key art relativa al DLC cela in sé un'informazione che potrebbe essere centrale per inquadrare l'espansione dedicata all'Interregno (ovviamente, se non desiderate alcun tipo di possibile anticipazione su Elden Ring, evitate di proseguire nella lettura).

A partire dal titolo scelto per l'espansione, che potremmo tradurre come "L'ombra dell'Albero Madre", FromSoftware sembra suggerire un possibile viaggio alle origini dell'Interregno. A confermarlo è un ulteriore dettaglio, che possiamo avvistare nella sezione inferiore destra della key art. Qui possiamo infatti trovare Torrente, la cavalcatura magica al servizio del Senzaluce in Elden Ring. Sul suo dorso, però, non vi sta il protagonista dell'open-world, bensì una figura che ci pare familiare. La bionda capigliatura ci riporta infatti alla mente Miquella, ma la lontananza rende difficile esprimersi con certezza in merito.



Qualunque sia la sua identità, la donna a cavallo di Torrente potrebbe essere il misterioso "precedente proprietario" dello spirito, citato più volte in Elden Ring da Milena e Ranni. Tali dettagli ci spingono a ipotizzare che Elden Ring: Shadow of the Erdtree potrebbe essere di fatto ambientato nel passato rispetto al gioco principale. L'espansione, insomma, potrebbbe agire come prequel, andando a svelare importanti dettagli sulla lore dell'Action RPG. Non si tratterebbe del resto della prima volta per FromSoftware: il medesimo espediente era stato ad esempio utilizzato in Bloodborne.



Ulteriore dettaglio interessante, avvistato questa volta dal sempre attento Lance McDonald, è rappresentato dalle spettrali lapidi che possiamo osservare nella key art. Queste ultime - che in origine rappresentavano un cut content di Dark Souls 3 - sono infatti presenti anche nel gioco base. In particolare, possono essere trovate nell'arena della boss fight legata al Leonine Misbegotten.