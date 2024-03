Elden Ring Shadow of the Erdtree: nuovo metodo di potenziamento, è ispirato a Sekiro

Dopo il reveal della data d'uscita, fissata al 21 giugno 2024 su PC e console PlayStation e Xbox, cresce sempre di più l'attesa verso Shadow of the Erdtree, ambiziosa espansione di Elden Ring che promette anche grosse novità rispetto al gioco base. Tra queste ci sarebbe anche un nuovo metodo per potenziare il proprio personaggio.

A rivelare alcuni dettagli in merito è stato il director Hidetaka Miyazaki nel corso di un'intervista con Famitsu, nella quale ha confermato che il DLC offrirà un modo alternativo per migliorare le statistiche oltre all'impostazione classica vista in Elden Ring. Miyazaki aggiunge a tal proposito che questo sistema inedito è ispirato a Sekiro Shadows Die Twice e funziona soltanto all'interno di Shadow of the Erdtree non andando dunque a influenzare l'avventura principale.

Trattandosi di un Action/Adventure e non di un Action/RPG, in Sekiro non era presente un sistema di progressione come quello visto nei Souls di FromSoftware, ma era possibile potenziare il protagonista raggiungendo determinate condizioni specifiche, come ad esempio consumando degli oggetti unici lasciati dai boss sconfitti che miglioravano energia vitale, danni inflitti e postura del Lupo. Miyazaki ha lasciato intendere che il nuovo sistema di progressione di Shadow of the Erdtree dovrebbe funzionare in maniera simile permettendo così ai giocatori di affrontare e superare alcune sfide particolarmente ardue offerte dal DLC.

Miyazaki tuttavia non ha spiegato in maniera più approfondita quanto sono effettivamente forti le similitudini con Sekiro. La stessa VG247, testata che ha riportato le dichiarazioni del director prese dalla rivista giapponese, precisa che la traduzione a loro disposizione è un po' approssimativa e dunque non va presa come oro colato. Tuttavia fa emerge un quadro abbastanza chiaro e piuttosto interessante di ciò che Elden Ring Shadow of the Erdtree offrirà ai giocatori, con diverse sorprese anche per chi ha già consumato in ogni particolare l'avventura principale.

In precedenza Miyazaki ha inoltre precisato che George R.R. Martin non è stato coinvolto direttamente nella creazione di Elden Ring Shadow of the Erdtree, tuttavia il lavoro svolto dal celebre scrittore per il gioco base avrà un impatto anche sulle vicende del DLC.