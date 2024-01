Elden Ring Shadow of the Erdtree: qualcosa si muove, ancora. Il trailer è imminente?

Da qualche giorno Elden Ring è protagonista di strani movimenti "dietro le quinte" su Steam e YouTube. Inizialmente Bandai Namco ha aggiornato il database di Steam con una nuova entry legata probabilmente al DLC Shadow of the Erdtree, ma c'è di più.

Nei giorni scorsi è stato scoperto che il 4 gennaio il publisher aggiornato le playlist di Elden Ring sul canale YouTube Bandai Namco EU, da poche ore anche sul canale Bandai Namco Entertainment America risultano dei movimenti associati alla playlist che contiene tutti i video di Elden Ring caricati fino ad oggi sul canale.

Non è chiaro se Bandai Namco abbia caricato nuovi video privati (magari proprio il trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree?) o se ci siano state delle modifiche a titoli o descrizioni di vecchi video, in ogni caso il gestore dei canali YouTube di Bandai Namco hanno recentemente messo mano alle playlist di Elden Ring, questo è certo.

Secondo alcuni rumor, Elden Ring Shadow of the Erdtree uscirà a febbraio in tempo per il secondo anniversario del gioco di FromSoftware e dunque non dovrebbe mancare molto al possibile reveal del trailer e all'apertura dei preordini del primo DLC. Non ci resta che attendere notizie da parte del publisher e del team giapponese.