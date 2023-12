Elden Ring Shadow of the Erdtree, qualcosa si muove su Steam: sarà ai TGA 2023?

Elden Ring Shadow of the Erdtree è stato paragonato a Bloodborne The Old Hunters dalla stessa FromSoftware, ma al momento non abbiamo ancora visto nulla nei riguardi dell'espansione dell'action-RPG, né tantomeno sappiamo qualcosa sulla sua data di lancio. Le cose, però, potrebbero essere destinate a cambiare molto presto.

I giocatori che più attendono l'arrivo di Shadow of the Erdtree non hanno mancato di notare alcuni movimenti sospetti nel database Steam di Elden Ring. I file di gioco sono stati aggiornati nella giornata di ieri, ed un avvenimento simile avvenne lo scorso anno proprio in prossimità del lancio del Colosseum update, con cui FromSoftware ha aperto le porte dei colossei dell'Interregno dando il via alle danze del PvP online.

L'avvistamento non può darci certezze in merito, tuttavia è davvero curioso il fatto che i file si siano aggiornati allo stesso modo ad ormai pochi giorni dall'inizio della nuova edizione dei The Game Awards. FromSoftware sfrutterà nuovamente il palco offerto da Geoff Keighley per mostrare finalmente in azione Shadow of the Erdtree, e magari annunciare la data di lancio dell'espansione?

Questa è ovviamente la speranza comune dei fan della software house nipponica, ma per saperne di più dovremo necessariamente attendere la kermesse dell'evento che si terrà nella notte tra il 7 e l'8 dicembre.