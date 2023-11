Elden Ring Shadow of the Erdtree non ha una data d'uscita, ma lo sviluppo prosegue bene

Persiste il mistero attorno l'esordio dell'attesissimo DLC di Elden Ring: dubbi rumor parlando della data'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, ma per il momento da From Software non arrivano certezze ufficiali in merito a quando l'espansione sarà disponibile. Se non altro ci sono buone notizie sullo sviluppo.

Attraverso i suoi ultimi dati finanziari, Kadokawa, compagnia proprietaria di From Software, lascia intendere che i lavori su Elden Ring Shadow of the Erdtree stanno procedendo regolarmente e senza alcun tipo di problema. Ciò fa dunque ben sperare sulla qualità del prodotto finale che promette di essere stellare quanto il gioco base pubblicato nel febbraio del 2022, ma anche Kadokawa resta totalmente in silenzio sull'uscita dell'espansione: "I tempi di pubblicazione del DLC di Elden Ring non sono ancora stati annunciati, ma lo sviluppo procede senza intoppi", si è limitata a dichiarare l'azienda.

I fan di Elden Ring e delle opere targate From Software devono dunque portare ancora pazienza visto che l'uscita del DLC non sembra essere dietro l'angolo. Ma importanti novità potrebbero comunque arrivare molto presto: non è infatti da escludere che l'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree possa essere svelata ai Game Awards 2023, programmati per il 7 dicembre 2023: che Geoff Keighley abbia in serbo una grande sorpresa per tutti gli appassionati?