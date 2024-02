Elden Ring Shadow of the Erdtree non influenzerà la storia del gioco base: parla Miyazaki

FromSoftware ha confermato ufficialmente che Elden Ring Shadow of the Erdtree uscirà il 21 giugno 2024, mostrandone nel frattempo anche spezzoni di gameplay attraverso un intrigante trailer. In merito all'espansione arrivano ora nuovi dettagli dal director Hidetaka Miyazaki, legati in particolare al comparto narrativo.

Parlando ai microfoni di Famitsu, il celebre game designer conferma che le vicende che fanno da sfondo a Elden Ring Shadow of the Erdtree si svolgono "nella stessa timeline della storia principale, non in un lontano passato o futuro", precisando inoltre che gli eventi dell'espansione non andranno a influenzare il gioco base e viceversa. Per accedere ai contenuti di Shadow of the Erdtree, precisa Miyazaki, è necessario prima sconfiggere Radahn il Flagello Celeste e Mohg Signore del Sangue, per poi accedere alla Terra delle Ombre, principale location del DLC, attraverso il braccio di Miquella che fuoriesce da un bozzolo rosa.

Miyazaki conferma inoltre che i giocatori potranno trovare diverse nuove armi all'interno dell'espansione, come ad esempio una spada Daito e pugnali da lancio, con il director che promette sorprese anche per coloro che hanno già adeguatamente consumato il gioco base. Nel frattempo Elden Ring ha raggiunto quota 23 milioni di copie vendute, risultato ottenuto attraverso i primi due anni di commercializzazione.