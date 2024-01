Elden Ring Shadow of the Erdtree, novità in arrivo? Indizi dal database di Steam

Mentre in rete si discute del possibile lancio di Shadow of the Erdtree nell'anniversario di Elden Ring che cadrà a febbraio, il database di Steam sembra preannunciare l'arrivo di importanti novità sul prossimo, attesissimo DLC del capolavoro open world di FromSoftware.

Dalle pagine di SteamDB, il portale indipendente che tiene traccia degli 'aggiornamenti silenziosi' che interessano il negozio digitale di Valve, apprendiamo infatti che FromSoftware ha inserito un nuovo Contenuto Aggiuntivo misterioso nei DLC elencati dalla scheda Steam di Elden Ring, come i bonus preordine, l'artbook e la colonna sonora.

Dietro all'aggiunta di questa nuova voce nella lista dei DLC del kolossal action ruolistico di FromSoftware potrebbe celarsi, appunto, l'attesissima espansione Shadow of the Erdtree e il suo ingresso ufficiale nella pagina Steam di Elden Ring, con tanto di immagini e dettagli sui contenuti inediti che andranno a caratterizzarne l'avventura.

La speranza della community è perciò quella di ricevere quanto prima delle importanti novità sull'esperienza aggiuntiva che interesserà i Senzaluce desiderosi di proseguire il proprio viaggio in una regione mai esplorata dell'Interregno.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di FromSoftware, vi lasciamo a questo nostro approfondimento su tutto quello che vorremmo vedere in Elden Ring Shadow of the Erdtree.