Elden Ring Shadow of the Erdtree, ci sono novità? È stato avvistato il nuovo controller

Dalle retrovie continua a muoversi ancora qualcosa per Elden Ring Shadow of the Erdtree, ma quando arriveranno conferme in via ufficiale per l'espansione del titolo targato FromSoftware? Ancora non vi è nulla di concreto, ma dal web sopraggiungono i primi dettagli e delle immagini sul fantomatico controller in Limited Edition per Elden Ring.

Nella fattispecie, dopo che è spuntato il dubbio rumor su Elden Ring Shadow of the Erdtree a febbraio 2024, si sono fatte sempre più strada le voci di corridoio che vedrebbero l'espansione del celebre titolo in uscita per la fine del prossimo mese. A sostegno di quanto affermato sopra, nella giornata di oggi è apparso il controller Xbox Limited Edition per Elden Ring Shadow of the Erdtree direttamente dalle pagine di PlayAsia. Tra le informazioni relative al suddetto prodotto, è comparsa ancora una volta la tanto vociferata data d'uscita del prodotto, la quale coinciderebbe con il day one dell'espansione: 25 febbraio 2024.

Rimane un'informazione da confermare, almeno per il momento, ma febbraio è ormai prossimo all'arrivo. Sarà davvero quello entrante il mese di Elden Ring Shadow of the Erdtree? I fan sono impazienti di ricevere una risposta da parte di FromSoftware e Bandai Namco, ma tutte le indiscrezioni puntano unilateralmente in direzione di tale rumor. Che la comparsa del controller Xbox in edizione limitata tra le pagine di PlayAsia possa essere la prova provata di quanto emerso nell'ultimo periodo?