Elden Ring Shadow of the Erdtree: nuove immagini e tanti dettagli sul gameplay

Dalle colonne di IGN.com, Hidetaka Miyazaki non ha riflettuto solo sulle speranze della community per il possibile arrivo di Bloodborne Remake su PS5 PRO o PS6 ma ha condiviso tante informazioni inedite sul gameplay e sui contenuti di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring.

Nell'intervista a Miyazaki pubblicata da IGN.com a margine del primo video gameplay di Elden Ring Shadow of the Erdtree, il boss di FromSoftware ha infatti snocciolato tutta una serie di dettagli sull'ambizioso contenuto aggiuntivo che andrà ad arricchire la già enorme offerta ludica e narrativa dell'odissea del Senzaluce.

Il papà della serie di Dark Souls esorsice nel suo discorso confermando che le ambientazioni che faranno da sfondo agli eventi di Shadow of the Erdtree saranno completamente diverse da quelle dell'Interregno. L'intera regione free roaming delle Terre delle Ombre, inoltre, avrà dimensioni comparabili a quelle della Sepolcride, con l'aggiunta di ulteriori aree da esplorare tra dungeon e zone segrete piene di tesori e nemici.

Miyazaki spiega poi che l'esperienza di gioco offerta da Shadow of the Erdtree (intesa come progressione e struttura del gameplay e non come longevità) sarà analoga a quella già apprezzata dagli appassionati di Elden Ring e lo stesso dicasi per il livello di difficoltà, con numerose missioni principali da alternare alle attività secondarie e all'esplorazione fine a se stessa. Spazio quindi a tante nuove armi, a equipaggiamenti e incantesimi inediti, a numerosi PNG con cui interagire nel corso dell'avventura e a sfide opzionali contro nuovi nemici 'maggiori' e boss che, a detta di Miyazaki, regaleranno un'esperienza rapportabile a quella dell'indimenticabile scontro 'a fasi' con Malenia.

In chiusura del suo intervento, il boss di FromSoftware spiega che il suo team non prevede lo sviluppo di un secondo DLC o di un sequel di Elden Ring, pur sottolineando come "sicuramente non vogliamo escludere questa possibilità. Pensiamo che potrebbe esserci qualcosa in futuro".

Prima di lasciarvi ai commenti, e alle nuove immagini pubblicate da Bandai Namco e FromSoftware, vi ricordiamo che Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.