Elden Ring Shadow of the Erdtree: ci sarà la palude velenosa?

Magari non ci avete fatto caso, nel primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree è possibile intravedere qualcosa a riguardo ma adesso arriva la conferma di Miyazaki: sì, anche nel DLC ci sarà una palude avvelenata, come da tradizione (o quasi) per i Souls del producer giapponese.

Hidekata Miyazaki si confessa e ammette che "dopo aver dato vita a Elden Ring mi sono reso conto della mia passione per la creazione di paludi velenose" e quindi ecco che le rivedremo anche in Elden Ring Shadow of the Erdtree.

La creazione della palude avvelenata è stato un "momento introspettivo e di riflessione" per Miyazaki, il quale spera che anche i giocatori possano provare simili sensazioni quando visiteranno la palude velenosa di Shadow of the Erdtree.

Effettivamente, tra i dettagli nascosti del trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree sembra esserci proprio una palude velenosa che compare per una manciata di secondi. Non sappiamo che cosa troveremo ad attenderci ma in ogni caso si tratta sicuramente di una ottima notizia per chi, proprio come Miyazaki, non può fare a meno di avventurarsi nelle paludi avvelenate di FromSoftware.

Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 giugno 2024 su PC, PS5, PS4 e console della famiglia Xbox.