Elden Ring Shadow of the Erdtree, parla Lance McDonald: i DLC dovevano essere due

Sappiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è in sviluppo da almeno un anno, ma FromSoftware e Bandai Namco ancora non sono pronte e sbilanciarsi in merito a una possibile finestra di lancio per l'espansione.

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sul progetto, il noto insider Lance McDonald - tradizionalmente molto vicino a casa FromSoftware - offre alcuni interessanti retroscena sulla gestione del supporto post-lancio di Elden Ring. Stando a quanto riferito dall'appassionato, in particolare, l'Action RPG avrebbe originariamente dovuto contare sulla pubblicazione di due diversi DLC, inclusi all'interno di un Season Pass.

Tuttavia, prosegue Lance McDonald, i piani devono essere mutati a un certo punto, con parte dei contenuti distribuiti in maniera gratuita - il Colosseo - e i restanti probabilmente in arrivo come parte di Shadow of the Erdtree. Probabilmente, conclude l'insider, FromSoftware deve avere infine deciso di procedere con Elden Ring nello stesso modo fatto con Bloodborne, fondendo i contenuti originariamente previsti per due DLC in un'unica grande espansione.



La possibilità di vedere una seconda espansione in arrivo nell'Action RPG sembra dunque alquanto remota, soprattutto considerato che l'epopea dei Senzaluce ha esordito oltre un anno fa, mentre il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree potrebbe tardare ancora per diversi mesi.