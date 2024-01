Elden Ring Shadow of the Erdtree uscirà a febbraio, in tempo per il secondo anniversario?

Sono passati quasi due anni dal lancio di Elden Ring e quasi un anno dal teaser del DLC Shadow of the Erdtree, quest'ultimo tuttavia non si è ancora visto e Bandai Namco e FromSoftware non hanno rivelato alcun dettaglio sul contenuto aggiuntivo. Così come la finestra di lancio è totalmente avvolta nel mistero...

C'è però chi pensa che Elden Ring Shadow of the Erdtree possa uscire durante il mese di febbraio, una finestra di lancio non casuale dal momento che il prossimo mese Purearts lancerà sul mercato una nuova serie di collezionabili a tema Elden Ring mentre Thrustmaster dovrebbe far uscire il controller limited edition dedicato a Elden Ring.

Proprio quest'ultimo prodotto sembra suggerire un lancio del DLC a febbraio dal momento che nella pagina del controller si legge la didascalia "sync with new SHADOW OF THE ERDTREE Expansion release - Elden Ring Anniversary/February 2024."

L'idea dunque è che FromSoftware possa pubblicare il contenuto aggiuntivo in occasione del secondo anniversario di Elden Ring, e dunque idealmente entro la fine di febbraio. Al momento però si tratta solamente di speculazioni e non ci sono conferme in merito. Se sarà davvero così, lo scopriremo nelle prossime settimane.

Recentemente Elden Ring è stato aggiornato su Steam ma l'update "dietro le quinte" non è in alcun modo legato alla pubblicazione della prima espansione.