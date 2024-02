Elden Ring Shadow of the Erdtree sempre più vicino? Sputano altri indizi ancora

E' ormai da diverso tempo che sembra muoversi qualcosa in merito all'uscita di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring in sviluppo ma ancora avvolta nel mistero. Di recente è stato avvistato il nuovo controller a tema Elden Ring Shadow of the Erdtree, ed ora emergono nuovi movimenti sospetti su Steam.

Su Reddit alcuni utenti hanno segnalato che la sezione interna di SteamDB relativa al DLC di Elden Ring ha ricevuto nuovi aggiornamenti che segnano come il contenuto aggiuntivo è entrato in fase di Dev-Debug e successivamente anche in fase di Quality Assesment. Ciò suggerisce che, con molta probabilità, FromSoftware abbia iniziato i lavori di controllo qualità su Shadow of the Erdtree, segno che lo sviluppo dell'espansione è ormai arrivata in una fase molto avanzata e dunque potrebbe il suo esordio potrebbe non essere ancora troppo lontano.

Per adesso si rimane però nell'ambito delle speculazioni, con FromSoftware che ancora non ha fornito nessun annuncio ufficiale in merito allo status dei lavori sul DLC. Lo scorso dicembre il lead producer Yasuhiro Kitao aveva lasciato intendere che l'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree fosse ancora lontana, ma non è da escludere che le sue parole possano essere anche una sorta di depistaggio sugli effettivi piani della compagnia nipponica.

Ricordiamo che il prossimo 25 febbraio cade il secondo anniversario di Elden Ring, e chissà che non possano esserci grosse sorprese in cantiere per celebrare la ricorrenza.