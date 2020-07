Elden Ring allo show Xbox Series X? Jeff Grubb è scettico

Presentato ufficialmente alla conferenza Microsoft dell'E3 2019, Elden Ring è attualmente tra le produzioni più misteriose del panorama videoludico: in seguito alla pubblicazione del primo, criptico, trailer, infatti, non sono state diffuse ulteriori informazioni.

L'apprezzamento che circonda molte delle opere sviluppate da From Software, da Dark Souls a Bloodborne passando per Sekiro: Shadows Die Twice, e il coinvolgimento nel progetto dello scrittore George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade, hanno generato grandi aspettative nel pubblico, che ora attende di poter avere un nuovo assaggio del titolo. L'avvicinarsi dell'Xbox Games Showcase, nuovo show digitale targato Microsoft, a spinto la platea videoludica a domandarsi se questa non possa rappresentare l'occasione giusta.

A soffiare sull'entusiasmo dei videogiocatori ci ha di recente pensato un Tweet pubblicato dall'account ufficiale Xbox, che ha in parte alimentato le speranze in tal senso. Ben lungi dall'essere una conferma della presenza di Elden Ring all'evento, il cinguettio resta al momento soggetto a più interpretazioni. Ad essere invece scettico sulla possibilità è l'insider Jeff Grubb, editor presso Venture Beat, che, come potete verificare in calce, sembra escluderla del tutto. È bene ricordare, ad ogni modo, che le previsioni di quest'ultimo non sempre si sono verificate corrette.



Insomma, per scoprire se Elden Ring sarà o meno presente all'evento, non resta che attendere le poco più di 24 ore che ci separano da esso: la Redazione, lo ricordiamo, seguirà l'Xbox Games Showcase in diretta sul Canale Twitch di Everyeye.