Elden Ring con Shrek, Joker, Kermit e GigaChad: l'editor degli eroi genera mostri!

Approfittando dell'avvenuto lancio di Elden Ring, i primi acquirenti del kolossal di FromSoftware stanno sfruttando il potente editor dell'eroe per trasformare il proprio Senzaluce in un vero e proprio "mostro citazionista": passiamo allora in rassegna i personaggi più bizzarri apparsi in rete nelle ultime ore.

Come testimoniato dall'eloquente sfilata di mostri del video sull'editor dei personaggi di Elden Ring, lo strumento che FromSoftware mette a disposizione di tutti gli utenti del loro ultimo soulslike consente di operare modifiche estremamente profonde al volto e alle fattezze fisiche del proprio alter-ego.

Basta fare un giro dei forum videoludici più frequentati, a cominciare dal subreddit ufficiale di Elden Ring, per farsi un'idea delle eccezionali potenzialità di questo editor e dei sui numerosi parametri configurabili, agendo sui quali è possibile generare effetti super deformed per il volto e il fisico del personaggio.

All'Incredibile Hulk del Network Test di Elden Ring, per il lancio del GDR di FromSoftware si aggiungono così le reinterpretazioni videoludiche di Nathan Drake, Shrek (nella sua forma umana), Joker, GigaChad e persino Kermit la Rana!

