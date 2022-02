Elden Ring, ci siamo: il trailer di lancio in italiano del nuovo gioco FromSoftware

Dopo un'attesa durata alcuni anni, Elden Ring è finalmente pronto a sbarcare su PC e console. In attesa di poterci lanciare in questo nuovo epico viaggio nell'Interregno ideato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, gustiamoci il trailer di lancio del gioco con i sottotitoli in italiano.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci mostra una serie di sequenze cinematiche incentrate su personaggi, ambientazioni e boss che incontreremo nel corso dell'avventura, e non fa altro che sottolineare ancora una volta quanto ispirato sia il design del nuovo action-GDR degli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice. Al termine del trailer ci vengono inoltre ricordati i bonus pre-order di Elden Ring, che prevedono la guida digitale all'avventura e un gesto bonus da utilizzare in-game.

Naturalmente, nel caso vogliate avventurarvi tra le ampie distese dell'Interregno ed addentrarvi nei suoi più tetri dungeon completamente privi di spoiler, vi sconsigliamo di prendere visione del video.

Ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire da venerdì 25 febbraio. Se siete impazienti di saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di tornare domani sulle nostre pagine per non perdervi le impressioni del nostro Francesco Fossetti su Elden Ring.