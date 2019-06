Elden Ring: il simbolismo celtico nel gioco di FromSoftware e George Martin in un video

Inizia pian piano ad alzarsi il velo di mistero che avvolge il nuovo progetto di From Software ideato in collaborazione con George R.R. Martin, il ben noto autore de Le Cronache del Giacchio e del Fuoco da cui è stata trasposta, con straordinario successo, la serie fantasy di Game of Thrones.

Ed è proprio intorno all'elemento delle fiamme che nasce Elden Ring, il titolo definitivo di quello che precedentemente era conosciuto come Project Rune.

Analizzando nel dettaglio il video di annuncio dell'E3 2019, e ascoltando con attenzione le interviste concesse dai vertici di From Software a margine della fiera losangelina, possiamo già cominciare a intuire la direzione che prenderemo imboccando la strada tracciata dal team diretto da Hidetaka Miyazaki.

Eppure, le domande che attendono una risposta sono ancora tante, specie per quanto riguarda l'esperienza ludica che ci coinvolgerà immergendoci nelle atmosfere della nuova avventura soulslike plasmata con l'aiuto di George Martin. Cosa si nasconde dietro al simbolismo celtico di Elden Ring? Quali risvolti potrebbe avere sul canovaccio narrativo e sulle dinamiche di gameplay? E qual è il vero significato del titolo?

Volato a Los Angeles per presenziare all'E3, il buon Giuseppe Arace ha così indossato i panni dello scriba (solo metaforicamente, visto il caldo californiano!) per cercare di decodificare i messaggi nascosti all'interno del simbolismo celtico di Elden Ring e darci modo di intuire fino a che punto gli sviluppatori giapponesi si spingeranno per evolvere il linguaggio grafico, autoriale e di gameplay di titoli come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, dai quali sappiamo già che Elden Ring trarrà forte ispirazione.