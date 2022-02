Elden Ring: quali soni i doni iniziali, quale scegliere e come funzionano

Come tutti i Souls visti in passato, Elden Ring offre ai giocatori la chance di ottenere un oggetto iniziale: un dono che ci affianca nelle prime fasi di gioco all’interno dell'Interregno. Ecco quali sono e a cosa servono questi omaggi di partenza, direttamente selezionabili durante la creazione del personaggio.

Crimson Amber Medallion : se equipaggiato, questo medaglione intarsiato aumenta leggermente la Salute massima del proprio Senzaluce.

: se equipaggiato, questo medaglione intarsiato aumenta leggermente la Salute massima del proprio Senzaluce. Lands Between Rune : un oggetto consumabile che fornisce molte Rune, la risorsa indispensabile per salire di livello e commerciare con gli NPC mercanti.

: un oggetto consumabile che fornisce molte Rune, la risorsa indispensabile per salire di livello e commerciare con gli NPC mercanti. Golden Seed : può essere utilizzato per potenziare permanentemente la Fiaschetta curativa che si ottiene a inizio gioco, aumentandone le cariche.

: può essere utilizzato per potenziare permanentemente la Fiaschetta curativa che si ottiene a inizio gioco, aumentandone le cariche. Fanged Imp Ashes : una volta ottenuto il giusto oggetto, queste Ceneri permettono di evocare piccoli Golem pronti a tutto pur di aiutarvi durante gli scontri.

: una volta ottenuto il giusto oggetto, queste Ceneri permettono di evocare piccoli Golem pronti a tutto pur di aiutarvi durante gli scontri. Cracked Pot : questo piccolo recipiente può essere sfruttato per creare vari tipi di strumenti da lancio, come ad esempio delle bombe esplosive.

: questo piccolo recipiente può essere sfruttato per creare vari tipi di strumenti da lancio, come ad esempio delle bombe esplosive. Stonesword Key : una delle tante chiavi che possono essere consumate per accedere ai dungeon sigillati che si trovano nell’Interregno.

: una delle tante chiavi che possono essere consumate per accedere ai dungeon sigillati che si trovano nell’Interregno. Bewitching Branch : questo dono, che si dice provenga da Miquella in persona, garantisce cinque rami sacri carichi di un potere seducente.

: questo dono, che si dice provenga da Miquella in persona, garantisce cinque rami sacri carichi di un potere seducente. Boiled Prawn : cinque gamberi bolliti che, quando consumati, diminuiscono per breve tempo i danni fisici in entrata.

: cinque gamberi bolliti che, quando consumati, diminuiscono per breve tempo i danni fisici in entrata. Shabriri's Woe: un oggetto dall’aspetto tetro che aumenta considerevolmente l’aggressività delle creature nei confronti del Senzaluce.

: i nomi dei doni sono per il momento in lingua inglese, aggiorneremo la guida con le denominazioni in italiano non appena possibile.

In conclusione, mentre attendiamo di conoscere i termini localizzati in italiano, vi ricordiamo che è anche possibile ignorare questi doni e iniziare la propria avventura senza sceglierne nessuno. Conoscete già data e orario in cui poter giocare Elden Ring? Se non temete eventuali spoiler, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il più recente filmato introduttivo dedicato ad Elden Ring, mostrato durante l’evento livestream targato Red Bull.