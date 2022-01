Elden Ring è un Souls oppure è qualcosa di diverso?

Elden Ring promette di rivelarsi uno dei migliori giochi del 2022. Il nuovo titolo di From Software è atteso per il prossimo 25 febbraio su PC e console PlayStation e Xbox, e le aspettative sono da tempo alle stelle, al punto che per Miyazaki Elden Ring sarà il miglior titolo From Software di sempre.

Considerato che Sekiro: Shadows Die Twice, l'opera precedente dello studio giapponese, ha fatto parte di un genere diverso (quello degli Action/Adventure), Elden Ring sarà un Souls oppure è qualcosa di diverso? La risposta è piuttosto semplice: il gioco è a tutti gli effetti un Soulslike e, anzi, sembra condividere diversi spunti con l'acclamata serie di Dark Souls. Gli amanti degli Action/RPG e di questa loro particolare sotto-categoria fortemente in voga negli ultimi anni possono già immaginare cosa attendersi da Elden Ring, che promette di essere uno dei suoi migliori esponenti.

Ciò detto, è bene precisare che Elden Ring non è un seguito di Dark Souls: pur facendo parte dello stesso genere, il prossimo gioco di Hidetaka Miyazaki è ambientato in uno scenario del tutto inedito, quello dell'Interregno, che gode di una propria lore distaccata da quella del franchise più famoso di From Software. Sta ai giocatori scoprire quali sorprese offrirà il nuovo universo ideato dal celebre designer ed il suo team. Nell'attesa, a tal proposito, non perdetevi il nostro speciale sulla mitologia dell'Interregno di Elden Ring.