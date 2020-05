Elden Ring è sparito dai radar per... problemi di copyright?

Secondo quanto riportato da un utente di Reddit FromSoftware e Bandai Namco potrebbero aver riscontrato problemi con la registrazione del marchio Elden Ring e per questo il gioco sarebbe sparito dai riflettori dopo il primo annuncio all'E3 2019.

Stando alla ricostruzione riportata, il nome Elden Ring sarebbe troppo simile a quello di una azienda asiatica chiamata Eldentec, specializzata nella produzioni di prodotti elettronici. Questo avrebbe portato a enormi difficoltà nel registrare tutti i marchi necessari per proseguire con la campagna promozionale, sembra però che la situazione si sia sbloccata recentemente ed è per questo che FromSoftware ha citato apertamente Elden Ring nel messaggio di ringraziamento pubblicato ieri per festeggiare il traguardo delle 27 milioni di copie della serie Dark Souls vendute nel mondo.

Alle scorse ore sembrano risalire anche alcuni aggiornamenti del sito ufficiale del gioco per quanto riguarda il dominio e la registrazione dello stesso, dunque la campagna marketing di Elden Ring potrebbe partire tra poco a pieno regime, in un vista di un lancio che sembra impossibile possa avvenire nel 2020, più facile nel corso del 2021. La finestra di uscita e le piattaforme di destinazione al momento non sono note, restiamo in attesa di chiarimenti da parte di publisher e sviluppatori.